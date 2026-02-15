Nerešeno na “derbiju sunca”

Napoli je ostao treći sa 50 bodova, Roma je četvrta sa 47

Fudbaleri Napolija i Rome odigrali su nerešeno 2:2 u popularnom “derbiju sunca”, koji je igran u okviru 25. kola italijanske Serije A. Napoli je ostao treći sa 50 bodova, Roma je četvrta sa 47. Doniel Malen je dao oba gola za Romu, u 7. minutu iz igre i u 71. sa penala. Leonardo Spinacola u 40. i Alison Santos u 82. su dali golove za Napoli. Bio je ovo 162. “derbi sunca” u Seriji A, Roma ima 54 pobede, 57 mečeva je okončano remijima, a 51 put je slavio Napoli,