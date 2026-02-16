Đoković i dalje treći na ATP listi, pad Olge Danilović na WTA listi

Euronews pre 49 minuta  |  Autor: Tanjug
Đoković i dalje treći na ATP listi, pad Olge Danilović na WTA listi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.150.

Janik Siner je drugi teniser sveta sa 10.300 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.605. Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, dok je Aleks de Minor napredovao za dve pozicije i trenutno je šesti teniser sveta. Feliks Ože-Alijasim je sedmi na ATP listi, a u prvih 10 nalaze se još i Tejlor Fric, Ben Šelton i Aleksandar Bublik. Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za 17 mesta i trenutno se nalazi
