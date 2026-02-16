Kameron Pejn se oprostio od Partizana! Kratko i jasno, obratio se crno-beloj porodici!

Kameron Pejn nije više košarkaš Partizana. On će karijeru nastaviti u NBA ligi, tačnije u ekipi Filadelfije. Iz kluba su istakli da je u pitanju suma od 1.750.000 dolara i da je odluka doneta nakon što je postalo jasno da se na teren vraća Karlik Džons. Zahvalili su se Pejnu na saradnji, a ni Kameron nije ostao dužan klubu. Pejn se javio putem društvene mreže Instagram i podelio neke od detalja sa utakmica u crno-belom, kao i par crteža koje je dobio, što je dokaz