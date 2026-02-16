Kameron Pejn se oprostio od Partizana! Kratko i jasno, obratio se crno-beloj porodici!

Kurir pre 34 minuta
Kameron Pejn se oprostio od Partizana! Kratko i jasno, obratio se crno-beloj porodici!
Kameron Pejn nije više košarkaš Partizana. On će karijeru nastaviti u NBA ligi, tačnije u ekipi Filadelfije. Iz kluba su istakli da je u pitanju suma od 1.750.000 dolara i da je odluka doneta nakon što je postalo jasno da se na teren vraća Karlik Džons. Zahvalili su se Pejnu na saradnji, a ni Kameron nije ostao dužan klubu. Pejn se javio putem društvene mreže Instagram i podelio neke od detalja sa utakmica u crno-belom, kao i par crteža koje je dobio, što je dokaz
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Radio 021 pre 45 minuta
Kameron Pejn: ''Zauvek Partizan!''

Kameron Pejn: ''Zauvek Partizan!''

Sportske.net pre 4 minuta
Penjaroja odredio tim za Kup; Pejn u Filadelfiji - Partizanu obeštećenje od 1.750.000 dolara

Penjaroja odredio tim za Kup; Pejn u Filadelfiji - Partizanu obeštećenje od 1.750.000 dolara

RTV pre 24 minuta
Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Radio sto plus pre 35 minuta
Partizan pustio Pejna u NBA i lepo zaradio

Partizan pustio Pejna u NBA i lepo zaradio

RTS pre 24 minuta
Pejn se oprostio od Partizana

Pejn se oprostio od Partizana

B92 pre 25 minuta
Kameron Pejn se ovim rečima oprostio od Partizana, podelio i dve slike koje sve pokazuju

Kameron Pejn se ovim rečima oprostio od Partizana, podelio i dve slike koje sve pokazuju

Telegraf pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanFiladelfijaDolarkk partizan

Sport, najnovije vesti »

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Danas pre 1 sat
Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Radio 021 pre 45 minuta
Staza u Barseloni ostaće u kalendaru Formule 1 do 2032. godine

Staza u Barseloni ostaće u kalendaru Formule 1 do 2032. godine

Auto blog pre 9 minuta
Zebnja sve veća - Zvezda do kraja meseca bez Ivanića?

Zebnja sve veća - Zvezda do kraja meseca bez Ivanića?

Sportske.net pre 9 minuta
Kameron Pejn: ''Zauvek Partizan!''

Kameron Pejn: ''Zauvek Partizan!''

Sportske.net pre 4 minuta