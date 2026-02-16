"Sjajno je što Srbija još proizvodi vrhunske talente" Jokić pričao o srpskom košarkaškom dijamantu, pa otkrio: Čuo sam se sa selektorom Alimpijevićem!

Najbolji košrkaš današnjice Nikola Jokić nije imao značajnu ulogu na ovogodišnjem Ol-staru.

U prvom meču proveo je samo pet minuta na terenu, dok je drugu utakmicu presedeo na klupi. "Da, to je bio plan, da odigram samo malo i posle presedim", rekao je Jokić. Nikola očito ima problema sa povredom ručnog zgloba, pošto je u Los Anđeles stigao sa steznikom na ruci. U nedelju je mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica ispisao istoriju Barselone, pošto je postao najmlađi strelac katalonskog kluba u ACB ligi. To nije promaklo Jokiću... "Video sam... Video sam