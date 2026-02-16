Arina „kolo vodi“ – Olgin dvokorak unazad

Sputnik pre 1 sat
Arina „kolo vodi“ – Olgin dvokorak unazad

Olga Danilović, najbolja srpska teniserka, nazadovala je za dve pozicije na najnovijoj VTA listi i trenutno je 89. teniserka sveta sa 811 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 10.870.

Poljakinja Iga Švjontek zadržala je drugo mesto na VTA listi sa 7.803 boda, dok je Jelena Ribakina i dalje treća teniserka planete sa 7.523 bodova. Amerikanka Koko Gof je četvrti reket sveta, a među prvih deset nalaze se još: Džesika Pegula, Amanda Anisimova, Mira Andrejeva, Jasmin Paolini, Elina Svitolina i Viktorija Mboko. Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević pala je za dva mesta pa je sada na 141. poziciji na VTA listi sa 540 bodova. Teodora
