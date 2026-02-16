Zvezda i Partizan izabrali strance za Kup Koraća

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović odredio je sastav za Kup Radivoja Koraća, a među četiri strana igrača nalaze se Džordan Nvora, Džered Batler, Kodi Miler Mekintajer i Ebuka Izundu. Isto je učinio i Đoan Penjaroja koji je izabrao sastav Partizana. Četiri strana igrača su Dvejn Vašington, Isak Bonga, Sterling Braun i Bruno Fernando.

Kako se navodi na sajtu Crvene zvezde, u ekipi koja će u utorak otputovati u Niš nalaze se i Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Aleksej Nedeljković, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Sava Đurić, Lazar Stojković, Ognjen Simjanovski i Ognjen Radošić. Zvezda će u sredu od 20 časova igrati protiv Borca iz Čačka u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća, a pobednik tog duela sastaće se u polufinalu sa boljim iz meča Spartak Subotica-Zlatibor. Kada je u