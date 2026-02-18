Novi ‘slučaj Vinisijus’: Optužbe za razisam, prekid meča i faktor Murinjo

BBC News pre 31 minuta

Getty Images Trenutak koji je izazvao incident: Vinisijus i Prestijani

Odjeci fudbalskog klasika evropskih velikana Benfike i Real Madrida u šesnaestini finala Ligi šampiona, izgleda da će dugo trajati - i to ne zbog fudbala.

Vinisijus Žunior, fudbaler Real Madrida, optužio je vezistu Benfike Đanluku Prestijanija za uvredu na rasnoj osnovi - što on negira - zbog čega je meč odigran 17. februara bio prekinut na deset minuta.

Upravo je Žunior u 50. minutu postigao jedini gol, za pobedu Reala u Lisabonu

Dvadesetpetogodišnji Brazilac, koji je u karijeri više puta bio žrtva rasističkih incidenata, u međuvremenu je na društveni mrežama poručio da su „rasisti kukavice“.

„Moraju da stave dres u usta da bi pokazali koliko su slabi“, istakao je, aludirajući na postupak Prestijanija, koji je usta prekrio dresom da se ne vidi šta izgovara.

Fudbaleri to često rade, ili usta prekriju rukom, kako kamere ne bi snimile šta govore jedan drugom.

„Ništa od onoga što se dogodilo danas nije novo ni u mom životu ni u životu mog tima“, dodao je Žunior.

Dvadesetogodišnji Prestijani je na društvenim mrežama negirao rasističke uvrede Vinisijusu, koje „nije uputio ni u jednom trenutku".

Vinisijus je „nažalost, pogrešno razumeo ono što je mislio da je čuo“, rekao je Argentinac.

„Nikada nisam bio rasista i žao mi je zbog pretnji koje sam dobio od igrača Reala.“

Benfika je na zvaničnom nalogu na mreži Iksu objavila snimak sporne situacije i stala u odbranu Argentinca.

„Kao što se na snimku vidi, s obzirom na udaljenost, igrači Reala nisu mogli da čuju ono za šta tvrde da su čuli“, poručio je portugalski klub.

Evropska fudbalska federacija (UEFA), koja organizuje Ligu šampiona, najkvalitetnije evropsko takmičenje, saopštila je da „razmatra“ izveštaje sa utakmice.

Revanš meč Reala i Benfike biće odigran 25. februara u Madridu.

Bura i zbog Murinja

Getty Images Vinisijus u razgovoru sa Murinjom, nekadašnjim trenerom Reala, a sada Benfike

Žoze Murinjo, trener Benfike, razgovarao je sa Vinisijusom kada je Brazilac odlučio da napusti teren posle sukoba sa Prestijanijem.

Od Vinisijusa i Prestijanija je, kako kaže, čuo različite verzije događaja i „ne veruje ni jednom ni drugom“.

Legendarnog napadača Euzebija, jednog od najvećih fudbalera svih vremena, koji je simbol Benfike, istakao je kao dokaz da lisabonski klub „sve, samo ne rasistički“.

Na pitanje da li je Vinisijus isprovocirao publiku, odgovorio je: „Da, verujem da jeste“.

„To je trebalo da bude ludi trenutak utakmice, neverovatan gol“, rekao je Murinjo, između ostalog i bivši trener Real Madrida.

„Kada date takav gol, slavite na način koji pokazuje poštovanje.

„Rekao sam mu da posle takvog gola samo proslaviš i vratiš se na svoju polovinu terena.“

Vinisijusa često optužuju da provocira i protivnike i njihove navijače.

Klarens Sedorf, bivši fudbaler Reala i holandske reprezentacije, smatra da je Murinjo „napravio veliku grešku pokušavajući da opravda rasističko ponašanje“.

„Ispada kao da je u redu biti rasista ako te Vinisijus isprovocira, a to je potpuno pogrešno - nikada, ali nikada ne smemo opravdavati rasističke uvrede.

„Vinisijus je već dovoljno propatio zbog takvog neopravdanog ponašanja."

Poznaje Murinja i zna da bi „u suštini bio saglasan", ali se „nesrećno izrazio".

Galatasaraj, jedan od najvećih turskih klubova, u februaru 2025. optužio je Murinja za rasizam.

Portugalac je u to vreme bio trener Fenerbahčea, najvećeg rivala Galatasaraja.

Tio Volkot, bivši napadač Arsenala i reprezentacije Engleske, takođe je osudio Murinjovu izjavu.

„Volim sve što je Žoze Murinjo uradio u fudbalu, ali ovoga puta je doneo lošu odluku.

„Možda je ovo bio jedan od onih trenutaka kada nije trebalo da se oglašava, veče kada nije trebalo da stane pred kamere.“

Getty Images Trenutak na početku drugog poluvremena kada je Prestijani nešto dobacio Vinisijusu

Šta sledi?

„Kada se prijave ovakvi slučajevi, pokreće se postupak i, ukoliko dođe do disciplinskih mera, one se objavljuju na zvaničnom sajtu UEFA“, saopštila je evropska kuća fudbala.

„U ovom trenutku nemamo dodatne informacije niti komentar.“

Međutim, fudbaleri su oštro reagovali - posebno Realovi.

Kilijan Mbape, Vinisijusov saigrač iz Reala, i jedan od najboljih fudbalera sveta, smatra da Prestijani više ne sme da igra u Ligi šampiona.

„Nešto ovako mi se nikada nije dogodilo, o ovako važnim stvarima mora da se govori jasno, a ne uopšteno“, rekao je francuski napadač.

„Imam veliko poštovanje za Benfiku i njenog trenera, koji je jedan od najboljih u istoriji i koji je ispisao istoriju sa Realom, ali, po mom mišljenju, ovaj igrač više ne zaslužuje da igra u Ligi šampiona.

„Ne možemo da prihvatimo da se igrač u najjačem evropskom takmičenju ponaša na ovaj način - on ne zaslužuje da više igra u Ligi šampiona, ali videćemo šta će se desiti“.

Nada se, kako kaže, da će UEFA reagovati.

Trent Aleksander-Arnold, defanzivac Reala, izjavio je da je navodno vređanje Vinisijusa „sramota za fudbal“ i „senka na sjajnu igru i fantastičan gol“.

„Vini je već nekoliko puta tokom karijere prolazio kroz ovakve stvari - za to nema mesta ni u fudbalu, ni u društvu, to je odvratno.“

Bivši napadač Arsenala i Francuske Tjeri Anr podsetio je na sopstvena iskustva sa rasističkim uvredama.

„Mogu da se poistovetim sa onim kroz šta prolazi Vinisijus, dešavalo mi se to mnogo puta, a ponekad se osećate usamljeno jer će to biti vaša reč protiv njegove“, rekao je Anri za CBS.

Ključ je, kako kaže, u tome šta je Prestijani izgovorio.

„Stavio je dres preko usta - već to izaziva sumnju, jer nije želeo da ljudi vide šta govori.

„Videćemo koliko je veliki čovek, neka kaže šta je izgovorio.“

