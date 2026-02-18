Avdalović: Moramo da budemo maksimalno fokusirani od prve sekunde

Trener košarkaša Mege Vule Avdalović rekao je da zna koliko OKK Beograd može da bude nezgodan i dodao da će njegova ekipa morati da bude maksimalno fokusirana od prve sekunde te četvrtfinalne utakmice Kupa Radivoja Koraća. – Očekuje nas prva utakmica na Kupu protiv OKK Beograda.

To je duel koji za nas ima posebnu težinu jer sam ja lično proveo tri sezone tamo i poznajem većinu igrača i stručni štab sa druge strane. Znam koliko su oni gladni uspeha i koliko mogu da budu nezgodni kada uđu u ritam – rekao je Avdalović, prenosi klub. – Mi moramo da budemo maksimalno fokusirani od prve sekunde, da kontrolišemo skok i da ne dozvolimo tranziciju koja je najjača strana OKK Beograda – dodao je on. Košarkaši Mege sastaće se sutra od 17 časova u Nišu