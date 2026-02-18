"Da smo pobedili 50 razlike, ništa ne bismo imali od toga" Saša Obradović nezadovoljan uprkos pobedi - evo šta posebno zamera svojim igračima!

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Čairu pobedili čačanski Borac rezultatom 93:77.

Posle meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Saša Obradović. - Najvažnije je bilo da se pobedi i da ostanemo zdravi. Jedno i drugo je ispunjeno. Što se same igre tiče, opet u nekim fazama nismo dovoljno poštovali protivnika. Oslabljeni su neigranjem Jošila, tako smo i mi igrali – od nekog zadovoljstva do neshvatljivog pada. Baš to, koncentracija i nepoštovanje protivnika. Siguran sam da će biti bolja utakmica - rekao je Obradović. Obradović je posebno pohvalio