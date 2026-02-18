"Na to moramo da obratimo pažnju" Penjaroja pred Kup jasno poručio: Fokus samo na FMP-u, čeka nas teška utakmica!

Kurir pre 55 minuta
"Na to moramo da obratimo pažnju" Penjaroja pred Kup jasno poručio: Fokus samo na FMP-u, čeka nas teška utakmica!

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas, pred početak Kupa Radivoja Koraća, da njegova ekipa mora da bude fokusirana samo na četvrtfinale protiv FMP-a i dodao da crno-bele očekuje teška utakmica. "Pred nama je nacionalni Kup i mislim da, pre svega, najveći fokus moramo da imamo na utakmici protiv FMP-a.

Sigurno nas očekuje teška utakmica, s obzirom na to da je FMP kvalitetan tim, ali smo u specifičnoj situaciji jer se igra sa ograničenim brojem stranih igrača", rekao je Penjaroja, prenosi klub. Košarkaši Partizana sutra od 20.00 u niškom "Čairu" igraju protiv FMP-a, utakmicu četvrtfinala protiv FMP-a. "Moramo da obratimo pažnju na njihove različite varijante zonske odbrane, kao i na njihovu pik end rol igru, tako da se nadam da ćemo odigrati dobru utakmicu.
