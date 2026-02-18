"Na to moramo da obratimo pažnju" Penjaroja pred Kup jasno poručio: Fokus samo na FMP-u, čeka nas teška utakmica!
Kurir pre 55 minuta
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas, pred početak Kupa Radivoja Koraća, da njegova ekipa mora da bude fokusirana samo na četvrtfinale protiv FMP-a i dodao da crno-bele očekuje teška utakmica. "Pred nama je nacionalni Kup i mislim da, pre svega, najveći fokus moramo da imamo na utakmici protiv FMP-a.
Sigurno nas očekuje teška utakmica, s obzirom na to da je FMP kvalitetan tim, ali smo u specifičnoj situaciji jer se igra sa ograničenim brojem stranih igrača", rekao je Penjaroja, prenosi klub. Košarkaši Partizana sutra od 20.00 u niškom "Čairu" igraju protiv FMP-a, utakmicu četvrtfinala protiv FMP-a. "Moramo da obratimo pažnju na njihove različite varijante zonske odbrane, kao i na njihovu pik end rol igru, tako da se nadam da ćemo odigrati dobru utakmicu.