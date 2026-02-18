Stanković napada Atletiko

Briž večeras dočekuje madridski klub u prvom meču

Briž je domaćin Atletiku u prvom meču plej-ofa Lige šampiona, a belgijski tim predvodiće najbolji igrač ove sezone, reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković (20). Prethodni susret dva rivala odigrao se takođe u Ligi šampiona, u grupnoj fazi u sezoni 2022/23. u Madridu je bilo 0:0, u Brižu je slavio domaćin (2:0). Vicešampion Belgije prvi deo elitnog takmičenja završio je na 19. mestu, bolju formu iskazao je u prvenstvu, upisao je četiri pobede u poslednjih pet