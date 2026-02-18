Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu - "Žućkova levica" ponovo na talonu

RTS pre 1 sat
Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu - "Žućkova levica" ponovo na talonu

Današnjim četvrtfinalnim duelima počinje ovogodišnje izdanje Kupa Radivoja Koraća, još jedno u niškom "Čairu". Za "Žućkovu levicu" će se boriti osam timova, a prvi će na teren od 17.00 časova košarkaši subotičkog Spartaka i Zlatibora iz Čajetine. Finale je na programu u subotu.

Čuvena "Žućkova levica" ponovo je na talonu. Druga polovina februara već tradicionalno je širom Evrope termin za odigravanje nacionalnih kupova, a današnjim utakmicama u niškom "Čairu" počinje ovogodišnje izdanje Kupa Radivoja Koraća. Kao i obično, učestvovaće osam ekipa - svih šest srpskih predstavnika u regionalnoj ABA ligi (Partizan, Crvena zvezda, Spartak iz Subotice, čačanski Borac, FMP i Mega), Zlatibor kao najbolji tim iz Košarkaške lige Srbije i OKK Beograd
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Večeras u Nišu počinje završni turnir Mocart Kupa Radivoj Korać – 21. put u dvorani „Čair“

Večeras u Nišu počinje završni turnir Mocart Kupa Radivoj Korać – 21. put u dvorani „Čair“

Glas juga pre 20 minuta
Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu

Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu

RTV pre 30 minuta
Niš je opet glavni košarkaški grad - Ko će do ''Žućkove levice''?

Niš je opet glavni košarkaški grad - Ko će do ''Žućkove levice''?

Sportske.net pre 25 minuta
Večeras počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu

Večeras počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu

Naissus info pre 11 minuta
Stanković protiv Grizmana i Alvareza - Briž brani tradiciju u Belgiji (RTS 1, 21.00)

Stanković protiv Grizmana i Alvareza - Briž brani tradiciju u Belgiji (RTS 1, 21.00)

RTS pre 1 sat
Večeras su na programu spektakularni mečevi! Evo gde možete da gledate utakmice Lige šampiona!

Večeras su na programu spektakularni mečevi! Evo gde možete da gledate utakmice Lige šampiona!

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos prve utakmice Kupa Radivoja Koraća Spartak Subotica - Zlatibor

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos prve utakmice Kupa Radivoja Koraća Spartak Subotica - Zlatibor

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanSuboticaNišFMPZlatiborPartizan Crvena ZvezdaKup Radivoja KoraćaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu

Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu

RTV pre 30 minuta
Večeras u Nišu počinje završni turnir Mocart Kupa Radivoj Korać – 21. put u dvorani „Čair“

Večeras u Nišu počinje završni turnir Mocart Kupa Radivoj Korać – 21. put u dvorani „Čair“

Glas juga pre 20 minuta
Niš je opet glavni košarkaški grad - Ko će do ''Žućkove levice''?

Niš je opet glavni košarkaški grad - Ko će do ''Žućkove levice''?

Sportske.net pre 25 minuta
Vinisijus Žunior nakon meča protiv Benfike: Kukavice su

Vinisijus Žunior nakon meča protiv Benfike: Kukavice su

Danas pre 7 minuta
Oglasili se Vinisijus i Embape, Prestijani se brani, UEFA pokreće istragu!

Oglasili se Vinisijus i Embape, Prestijani se brani, UEFA pokreće istragu!

Sportske.net pre 6 minuta