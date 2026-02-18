Počinje Kup Radivoja Koraća u Nišu - "Žućkova levica" ponovo na talonu

Današnjim četvrtfinalnim duelima počinje ovogodišnje izdanje Kupa Radivoja Koraća, još jedno u niškom "Čairu". Za "Žućkovu levicu" će se boriti osam timova, a prvi će na teren od 17.00 časova košarkaši subotičkog Spartaka i Zlatibora iz Čajetine. Finale je na programu u subotu.

Čuvena "Žućkova levica" ponovo je na talonu. Druga polovina februara već tradicionalno je širom Evrope termin za odigravanje nacionalnih kupova, a današnjim utakmicama u niškom "Čairu" počinje ovogodišnje izdanje Kupa Radivoja Koraća. Kao i obično, učestvovaće osam ekipa - svih šest srpskih predstavnika u regionalnoj ABA ligi (Partizan, Crvena zvezda, Spartak iz Subotice, čačanski Borac, FMP i Mega), Zlatibor kao najbolji tim iz Košarkaške lige Srbije i OKK Beograd