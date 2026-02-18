Penjaroja uoči Kupa: Da zaustavimo Barnu

Košarkaši Partizana igraće u četvrtak od 20.00 časova protiv FMP-a u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća u dvorani "Čair" u Nišu.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je svoja očekivanja uoči ovog duela. „Pred nama je nacionalni Kup i mislim da, pre svega, najveći fokus moramo da imamo na utakmici protiv FMP-a. Sigurno nas očekuje teška utakmica, s obzirom na to da je FMP kvalitetan tim. U specifičnoj smo situaciji jer se igra sa ograničenim brojem stranih igrača. Moramo da obratimo pažnju na njihove različite varijante zonske odbrane, kao i na njihovu pik end rol igru, tako da se nadam da