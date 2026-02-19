Oglasio se kralj Čarls nakon hapšenje brata Endrua

Danas pre 29 minuta  |  S. D.
Oglasio se kralj Čarls nakon hapšenje brata Endrua

„Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije“, kaže u saopštenju britanski kralj Čarls III nakon što je bivši britanski princ Endru uhapšen danas.

„Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije", kaže u saopštenju britanski kralj Čarls III nakon što je bivši britanski princ Endru uhapšen danas.

Sada sledi, dodao je kralj, potpun, pravedan i pravilan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih organa. „U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju. Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da ide svojim tokom", naveo je kralj, prenosi BBC. Dok se ovaj proces nastavlja, dodao je, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem ovu stvar. „U međuvremenu, moja porodica i ja ćemo nastaviti da
