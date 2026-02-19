Saša Obradović: Nedopustiv pad, oscilacije da svedemo na najmanju moguću meru u polufinalu

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, nakon što su u četvrtfinalu savladali ekipu Borca iz Čačka rezultatom 93:77 (26:20, 25:17, 18:25, 24:15).

Crveno-beli su imali kontrolu meča nakon prvog poluvremena, ali im se desio pad u igri tokom treće četvrtine. – Ostvarili smo cilj, pobedili smo i ostali zdravi. Međutim, u pojedinim momentima meča nismo dovoljno poštovali rivala. Tokom prvog poluvremena nivo igre u oba smera je bio na željenom nivou, ali je usledio nedopustiv pad – rekao je Obradović, a njegove reči preneo Sportklub. Crvenu zvezdu u polufinalu u petak od 16.30 očekuje meč protiv Spartka iz