Mega u polufinalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Mege pobedili su OKK Beograd sa 100:79 (29:22, 30:14, 23:13, 18:30) u trećem četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća.

Izabranici trenera Vuleta Avdalovića su bili daleko bolji rival na terenu i zasluženo su stigli do trijumfa. Poveli su košarkaši OKK Beograda sa 8:2 na samom početku utakmice, ali je Mega ubrzo preokrenula rezultat 12:10. Potom su svoju prednsot samo uvećali, ali je OKK Beograd u finišu prve deonice prišao na smo ti poena zaostatka – 23:20. Ipak, Mega se ponovo odvojila – 29:22 i potom trasirala put ka pobedi. U drugoj četvrtini su izabranici trenara Vuleta