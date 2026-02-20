(VIDEO) Veliko iznenađenje u Dohi: Janik Siner eliminisan u četvrtfinalu

Češki teniser Jakub Menšik pobedio je drugog igrača sveta Janika Sinera u četvrtfinalu turnira u Dohi rezultatom 2:1 (7:6, 2:6, 6:3).

Menšik, 16. igrač sveta, savladao je italijanskog igrača za dva sata i 11 minuta. U prvom setu nije bilo brejkova, pa je prvi deo igre odlučen u taj-brejku. Menšik je u dodatnom gemu vodio sa 4:3 i zatim osvojio tri vezana poena za vođstvo u setovima. U drugom delu igre Siner je dva puta oduzeo servis protivniku, u šestom i osmom gemu, za izjednačenje na ukupnih 1:1. Treći set bolje je počeo Menšik, koji je odmah na startu stigao do brejka, a zatim pitanje