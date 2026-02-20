Krunićeva stala pred finalom, Brazilka i Kanađanka bolje od nje i Daniline

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u finale turnira u Dubaiju, pošto su izgubile od brazilsko-kanadskog para Liuze Stefani i Gabrijele Dabrovski posle tri seta, 6:4, 2:6, 6:10.

Četvrti nosioci Krunić i Danilina izgubile su posle 90 minuta. One su dobro počele, u trećem gemu prvog seta oduzele su servis protivnicama, prednost brejka su sačuvale do kraja i povele u meču. U drugom setu napravljeno je šest brejkova, od kojih su Stefani i Dabrovski napravile četiri i izborile treći set. One su dobro igrale, vodile su od početka i taj deo igre dobile 10:6 i plasirale se u finale. Stefani i Dabrovski će u finalu igrati protiv rusko-nemačkog para