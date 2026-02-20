Krunićeva stala pred finalom, Brazilka i Kanađanka bolje od nje i Daniline

Nova pre 50 minuta
Krunićeva stala pred finalom, Brazilka i Kanađanka bolje od nje i Daniline

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u finale turnira u Dubaiju, pošto su izgubile od brazilsko-kanadskog para Liuze Stefani i Gabrijele Dabrovski posle tri seta, 6:4, 2:6, 6:10.

Četvrti nosioci Krunić i Danilina izgubile su posle 90 minuta. One su dobro počele, u trećem gemu prvog seta oduzele su servis protivnicama, prednost brejka su sačuvale do kraja i povele u meču. U drugom setu napravljeno je šest brejkova, od kojih su Stefani i Dabrovski napravile četiri i izborile treći set. One su dobro igrale, vodile su od početka i taj deo igre dobile 10:6 i plasirale se u finale. Stefani i Dabrovski će u finalu igrati protiv rusko-nemačkog para
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Kako sam dobio Sinera? Iskreno, ne znam"

"Kako sam dobio Sinera? Iskreno, ne znam"

B92 pre 50 minuta
Srpkinja komentarisala svađu Karlosa Alkaraza i sudije iz Hrvatske: "Ona može da te uništi mentalno..."

Srpkinja komentarisala svađu Karlosa Alkaraza i sudije iz Hrvatske: "Ona može da te uništi mentalno..."

Telegraf pre 40 minuta
Srbin "imao u šaci" finalistu Vimbldona! Dušan Lajović, ipak, nije uspeo...

Srbin "imao u šaci" finalistu Vimbldona! Dušan Lajović, ipak, nije uspeo...

Večernje novosti pre 1 sat
Šteta! Krunić bez finala u Dubaiju

Šteta! Krunić bez finala u Dubaiju

Kurir pre 2 sata
Alkaraz zagrmeo: "To nema smisla"

Alkaraz zagrmeo: "To nema smisla"

Nova pre 2 sata
Miomir i Dušan zaustavljeni u osmini finala – šta to znači za srpski tenis?

Miomir i Dušan zaustavljeni u osmini finala – šta to znači za srpski tenis?

Sputnik pre 3 sata
Kraj za Aleksandru i Anu u polufinalu

Kraj za Aleksandru i Anu u polufinalu

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandra KrunićKazahstan

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Zvezda mnogo bolje krenula, Spartak se muči u napadu

UŽIVO: Zvezda mnogo bolje krenula, Spartak se muči u napadu

Sport klub pre 16 minuta
Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar

Tanjga: Nema opuštanja i ne gledamo tabelu, hoćemo da pobedimo Novi Pazar

IndeksOnline pre 15 minuta
Egal Zvezde i Spartaka u Nišu

Egal Zvezde i Spartaka u Nišu

RTS pre 5 minuta
Stanković bi uskoro mogao da obuče dres Intera

Stanković bi uskoro mogao da obuče dres Intera

RTS pre 1 minut
„Niti imam društvene mreže, niti čitam novine“ Tanjga pred meč s novim pazarom: Neko će uvek naći nešto što nije dobro jedini…

„Niti imam društvene mreže, niti čitam novine“ Tanjga pred meč s novim pazarom: Neko će uvek naći nešto što nije dobro jedini pritisak je da odigramo dobru utakmicu

Dnevnik pre 1 minut