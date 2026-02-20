Beretini eliminisao Lajovića u Rio de Žaneiru

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Rio de Žaneiru, pošto je u osmini finala poražen od Italijana Matea Beretinija rezultatom 2:1, po setovima 3:6, 6:4, 6:2.

Duel Dušana Lajovića i Italijana Beretinija, trenutno 57. teniser sveta, trajao je dva sata i 11 minuta. Srbin je osvojio prvi set, a zatim je Beretini posle preokreta došao do pobede i plasmana u narednu rundu. Bio je ovo prvi susret Lajovića i Beretinija na ATP turu. Italijan će u četvrtfinalu igrati protiv Peruanca Ignasija Busea, koji je savladao Brazilca Žoaa Fonseku. ATP turnir u Rio de Žaneiru igra se za nagradni fond od 2.469.450 dolara.