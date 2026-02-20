Zvezda protiv Spartaka – Partizan protiv Mege: Ulog je „večiti derbi“

Sputnik pre 1 sat
Košarkaši Crvene zvezde od 16.30 bore se protiv Spartaka iz Subotice za finale Kupa Radivoja Koraća, dok Partizan mesto u borbi za titulu traži od 20.30 protiv Mege.

Bez problema je Crvena zvezda preko Borca obezbedila mesto u polufinalu Kupa Radivoja Koraća (93:77), a sada ih od potencijalnog „večitog derbija“ i finala deli još jedan korak. Subotičani su sa druge strane bili ubedljivi protiv Zlatibora rezultatom 89:66. Zvezda je bez sumnje veliki favorit u ovom meču, ali crveno-beli moraju da budu na oprezu jer iako su savladali Subotičane u abaligaškom duelu u decembru, Spartak ih je iznenadio i savladao mesec dana ranije.
