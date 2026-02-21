„To je deo majstorstva“: Obradović nahvalio ovog igrača i otkrio kog od svojih pulena vidi kao trenera!

Pretvorio se Dobrić večeras u Stefa Karija! Košarkaši Crvene zvezde novi-stari su osvajači kupa Radivoja Koraća! Oni su savladali Megu u finalu, u sportskoj hali Čair u Nišu rezultatom 106:84.

Ovo je Zvezdi 12. trofej kupa Radivoja Koraća, poznatijeg kao Žućkova levica. Saša Obradović je govorio nakon osvajanja pehara, vidno raspoložen nakon trijumfa. Mislim da smo mogli bolje da igrmo (smeh). Ne treba ulaziti u detalje. Važno da smo iskoristili naš kvalitet i iskustvo. Mogli smo da vidimo da je još jedan tim ovde došao i da su igrači koji su imali pauzu vukli ove druge. Već sutra idemo u nove pobede, sad nas očekuje još 10 finala. Baš se radujem ovom