Menšik pobedio Sinera pa izgubio od Flisa i ostao bez finala Dohe

Karlos Alkaraz i Artur Flis odmeriće snage u finalu turnira u Dohi.

Alkaraz, prvi teniser sveta, plasirao se u finale pošto je posle dva seta pobedio Rusa Andreja Rubljova 7:6(3), 6:4. On je pobedio 14. igrača na ATP listi posle dva sata i tri minuta. Španac je pet puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio četiri brejka. A u finalu ga čeka Artur Flis, koji je sa 6:4, 7:6 bio bolji od Jakuba Menšika. Interesantno je da je Menšik uspeo da savlada Janika Sinera, ali je poražen od trenutno 40. igrača planete.