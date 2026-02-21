Oklahoma oslabljena slavila protiv Bruklina, dobra partija Topića

Košarkaši Oklahoma Siti tandera pobedili su Bruklin netse rezultatom 105:86 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Oklahoma je do pobede stigla zahvaljujući odličnoj drugoj četvrtini u kojoj su limitirali rivala na tek 10 poena. Posle vođstva Bruklina 23:21 na kraju prve deonice, domaćin je pojačao odbranu i napravio seriju za vođstvo 38:26. Netsi više od osam minuta nisu postigli koš iz igre, a Oklahoma je na poluvreme otišla sa ubedljivih 50:33. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džared Mekejn sa 21 poenom, što je njegov najbolji učinak ove sezone. Čet Holmgren je dodao