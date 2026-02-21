Oklahoma oslabljena slavila protiv Bruklina, dobra partija Topića

RTS pre 1 sat
Oklahoma oslabljena slavila protiv Bruklina, dobra partija Topića

Košarkaši Oklahoma Siti tandera pobedili su Bruklin netse rezultatom 105:86 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Oklahoma je do pobede stigla zahvaljujući odličnoj drugoj četvrtini u kojoj su limitirali rivala na tek 10 poena. Posle vođstva Bruklina 23:21 na kraju prve deonice, domaćin je pojačao odbranu i napravio seriju za vođstvo 38:26. Netsi više od osam minuta nisu postigli koš iz igre, a Oklahoma je na poluvreme otišla sa ubedljivih 50:33. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džared Mekejn sa 21 poenom, što je njegov najbolji učinak ove sezone. Čet Holmgren je dodao
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Nikola, kako ste ih tako razbili?": Jokić objasnio svima kada je Denver nezaustavljiv

"Nikola, kako ste ih tako razbili?": Jokić objasnio svima kada je Denver nezaustavljiv

Mondo pre 33 minuta
Jokić vodio Denver do najubedljivije pobede u istoriji – Topić i Vukčević odlični

Jokić vodio Denver do najubedljivije pobede u istoriji – Topić i Vukčević odlični

Sputnik pre 33 minuta
Razigrani Tristan nastavio seriju - Jović se neće ni sećati ovog meča VIDEO

Razigrani Tristan nastavio seriju - Jović se neće ni sećati ovog meča VIDEO

B92 pre 18 minuta
Vukčević dvocifren u pobedi Vašingtona protiv Indijane

Vukčević dvocifren u pobedi Vašingtona protiv Indijane

RTS pre 1 sat
Apsolutni šou Nikole Jokića i Denvera: Najbolja pobeda ove sezone, ispisana istorija Nagetsa VIDEO

Apsolutni šou Nikole Jokića i Denvera: Najbolja pobeda ove sezone, ispisana istorija Nagetsa VIDEO

Nova pre 58 minuta
Nikola Jokić pokrenuo mašinu i razbio Portland: Denver odigrao meč za pamćenje

Nikola Jokić pokrenuo mašinu i razbio Portland: Denver odigrao meč za pamćenje

Mondo pre 1 sat
Nezapamćeno gaženje! Jokić se naljutio i razmontirao nesrećni Portland, Denver ispisao istoriju! (video)

Nezapamćeno gaženje! Jokić se naljutio i razmontirao nesrećni Portland, Denver ispisao istoriju! (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBA

Sport, najnovije vesti »

Zvezda ide po šesti pehar u nizu, Mega u finalu posle pune decenije

Zvezda ide po šesti pehar u nizu, Mega u finalu posle pune decenije

Sportske.net pre 13 minuta
Mega razbila Partizan za finale Kupa. Meč obeležila odlična Mega i pražnjenje tribina

Mega razbila Partizan za finale Kupa. Meč obeležila odlična Mega i pražnjenje tribina

Gradski portal 018 pre 23 minuta
Presedeo Ol-star pa se razgaropadio na Portlandu: Nikola Jokić odveo Denver ka pobedi od preko 50 razlike!

Presedeo Ol-star pa se razgaropadio na Portlandu: Nikola Jokić odveo Denver ka pobedi od preko 50 razlike!

Hot sport pre 13 minuta
Na leto je tim pravljen isključivo da bi se ostvarili uspesi u međunarodnim takmičenjima?! Đoan Penjaroja ogolio situaciju u…

Na leto je tim pravljen isključivo da bi se ostvarili uspesi u međunarodnim takmičenjima?! Đoan Penjaroja ogolio situaciju u Partizanu posle proaza od Mege!

Hot sport pre 3 minuta
Kriminalni Sterling Braun! Tvrdi da je najbolji šuter u Evroligi, a ne može okean da pogodi! Njegova statistika u Nišu je…

Kriminalni Sterling Braun! Tvrdi da je najbolji šuter u Evroligi, a ne može okean da pogodi! Njegova statistika u Nišu je skandalozna!

Kurir pre 33 minuta