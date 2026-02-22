(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

Novi Pazar je na gostovanju Vojvodini ubedljivo slavio u meču 24. kola Superlige Srbije rezultatom 3:0 (2:0).

Svoje utiske nakon ponede je izneo i šef stručnog štaba Novog Pazara, a nekadašnji trener Vojvodine, Nenad Lalatović. – Nisam zaslužio da me igrači Vojvodine prozivaju imenom i prezimenom po novinama i da mi objavljuju rat. Ja sam ćutao, jer volim i poštujem Vojvodinu. To me je mnogo pogodilo, ali sam stoički izdržao i pokazao kako jedan trener treba da se ponaša. Nikad ne objavlujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas. Izgubili ste utakmicu, jer ste objavili