(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

Danas pre 1 sat  |  V. R.
(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je…

Novi Pazar je na gostovanju Vojvodini ubedljivo slavio u meču 24. kola Superlige Srbije rezultatom 3:0 (2:0).

Svoje utiske nakon ponede je izneo i šef stručnog štaba Novog Pazara, a nekadašnji trener Vojvodine, Nenad Lalatović. – Nisam zaslužio da me igrači Vojvodine prozivaju imenom i prezimenom po novinama i da mi objavljuju rat. Ja sam ćutao, jer volim i poštujem Vojvodinu. To me je mnogo pogodilo, ali sam stoički izdržao i pokazao kako jedan trener treba da se ponaša. Nikad ne objavlujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas. Izgubili ste utakmicu, jer ste objavili
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Lalatović se poslednji smeje: Nokaut u režiji Camaja i Stanisavljevića

Lalatović se poslednji smeje: Nokaut u režiji Camaja i Stanisavljevića

Sandžak haber pre 1 sat
Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarVojvodinaSuperligaNenad Lalatović

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je…

(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

Danas pre 1 sat
MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem FIFA na sastanku Odbora za mir

MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem FIFA na sastanku Odbora za mir

Danas pre 57 minuta
Lalatović se poslednji smeje: Nokaut u režiji Camaja i Stanisavljevića

Lalatović se poslednji smeje: Nokaut u režiji Camaja i Stanisavljevića

Sandžak haber pre 1 sat
Siti nastavio poteru za Arsenalom, Čelsi šokantno ostao bez pobede, Aston Vila posrnula u borbi za titulu

Siti nastavio poteru za Arsenalom, Čelsi šokantno ostao bez pobede, Aston Vila posrnula u borbi za titulu

Nova pre 57 minuta