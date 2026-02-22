Crvena zvezda - Partizan 3:0: Katai potopio crno-bele

Crvena zvezda je u veoma dobrom 178. večitom derbiju pokazala da je u ovom času kvalitetnija od Partizana i na klasu Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića, uz timski angažman pobedila PArtizan 3:0 (1:0) i odmakla četiri koraka rivalu na čelu Mozzart Bet Superlige.

Dva od tri zadatka su crveno-beli uspešno rešili, ostaje im da u četvrtak potvrde 1:0 iz Lila i prođu u osminu finala UEFA Lige Evrope. Klasa Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića je bila presudna u korist srpskog šampiona, ali je i pitanje da li bi konačan rezultat bio na snazi da VAR nije popništio gol Andreja Kostića u 71. minutu... Odlična predstava, 178. večiti derbi je pokazao svu svoju čar, moć, jer su i Crvene zvezda i Partizan u duel ušli sa sa svojom