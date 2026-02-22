Uživo Crvena zvezda - Partizan 1:0: Kostobv zapalio "Marakanu"

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Euronews
Uživo, Crvena zvezda - Partizan 1:0 PRVO POLUVREME Kraj prvog dela 45+4. minut: GOOOL! Zvezda vodi 1:0, strelac Vasilije Kostov.

Katai je sjajno centrirao, a mladi ofanzivac glavom prosledio loptu u mrežu. 45. minut: Igraće se četiri minuta u nadoknadi. 43. minut: Demba Sek je snažno šutirao sa 20 metara, ali pravo u Mateusa. 36. minut: Očekivano, posle 30 minuta visokog intenziteta opao je tempo. Međutim, obe ekipe dosledne su svojim orijentacijama, Partizan se brani u duplom bloku, ali često pšresingom osvaja lopte. Zvezda uglavnom kombinuje i traži prostor po stranama da stvori priliku.
RTV pre 4 minuta
RTS pre 9 minuta
Sputnik pre 10 minuta
Mondo pre 10 minuta
B92 pre 10 minuta
Večernje novosti pre 9 minuta
Nova pre 39 minuta
RTV pre 4 minuta
RTS pre 9 minuta
Sportske.net pre 9 minuta
Sportske.net pre 9 minuta
Hot sport pre 4 minuta