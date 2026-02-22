Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov najmlađi strelac u istoriji večitih derbija

Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov postao je večeras najmlađi strelac u istoriji večitih derbija sa Partizanom.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju. Kostov je postigao prvi gol za "crveno-bele" u 45+5. minutu. "Talentovani Vasilije Kostov je izazvao erupciju oduševljenja na tribina Marakane pogotokom u samom finišu prvog dela igre. Katai je nakon odličnih poteza na levom boku odlično centrirao, a najviši u skoku je bio Vasilije Kostov, koji je preciznim udarcem glavom zatresao mrežu večitog rivala. Kostov