Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov najmlađi strelac u istoriji večitih derbija

Insajder pre 25 minuta
Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov najmlađi strelac u istoriji večitih derbija

Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov postao je večeras najmlađi strelac u istoriji večitih derbija sa Partizanom.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju. Kostov je postigao prvi gol za "crveno-bele" u 45+5. minutu. "Talentovani Vasilije Kostov je izazvao erupciju oduševljenja na tribina Marakane pogotokom u samom finišu prvog dela igre. Katai je nakon odličnih poteza na levom boku odlično centrirao, a najviši u skoku je bio Vasilije Kostov, koji je preciznim udarcem glavom zatresao mrežu večitog rivala. Kostov
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ove fotografije iz Beograda obilaze region! Večiti derbi za pamćenje, nema čega danas na Marakani nije bilo - pogledajte foto…

Ove fotografije iz Beograda obilaze region! Večiti derbi za pamćenje, nema čega danas na Marakani nije bilo - pogledajte foto galeriju sa meča Zvezda - Partizan

Kurir pre 45 minuta
Samo jedan minut mu je trebalo da pokaže šta zna! Milošević ušao sa klupe i odmah postigao golčinu - bivši napadač Partizana…

Samo jedan minut mu je trebalo da pokaže šta zna! Milošević ušao sa klupe i odmah postigao golčinu - bivši napadač Partizana rešeta, ali Verder gubi! video

Kurir pre 35 minuta
Pet puta smo bolji od Partizana: Eraković jasan nakon ubedljivog trijumfa!

Pet puta smo bolji od Partizana: Eraković jasan nakon ubedljivog trijumfa!

Hot sport pre 10 minuta
Goleada u Subotici: šest golova i remi Spartaka i Radničkog 1923

Goleada u Subotici: šest golova i remi Spartaka i Radničkog 1923

Kurir pre 35 minuta
Arnautović u transu posle večitog derbija: Ne mogu ovo da opišem...

Arnautović u transu posle večitog derbija: Ne mogu ovo da opišem...

Kurir pre 25 minuta
Poruka Zvezdana Terzića: "Psssst!"

Poruka Zvezdana Terzića: "Psssst!"

Sportske.net pre 45 minuta
Jug "Marakane" oštećen posle požara na večitom derbiju: Goreo dva puta, letele stolice, evo kako sada izgleda

Jug "Marakane" oštećen posle požara na večitom derbiju: Goreo dva puta, letele stolice, evo kako sada izgleda

Mondo pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanMarakana

Sport, najnovije vesti »

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Danas pre 2 sata
Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

Danas pre 3 sata
Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Danas pre 4 sati
Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Danas pre 3 sata