Naredna runda pregovora SAD-Iran u četvrtak u Ženevi

Sledeća runda razgovora između zvaničnika SAD i Irana biće održana u četvrtak u Ženevi, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Omana, ubrzo nakon što je šef iranskog diplomatskog tima rekao da očekuje da će se tada sastati sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steve Witkoff).

Ministar spoljnih poslova Omana Badr el Busaidi rekao je na društvenim mrežama da je zadovoljan što može da potvrdi sastanak "sa pozitivnim naporima da se učini dodatni korak ka finalizaciji sporazuma". Oman je ranije bio domaćin indirektnih razgovora o nuklearnom programu Irana i posredovao je u poslednjoj rundi u Ženevi prošle nedelje. Bela kuća za sada se nije oglasila. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je u intervjuu emitovanom danas rekao za