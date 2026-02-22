TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je da je pobeda u Lučanima donela dodatno samopouzdanje ekipi pred naredni izazov u Super ligi Srbije, naglasivši da svaki bod ima veliku težinu, a posebno oni osvojeni na zahtevnim gostovanjima. "Duel u Lučanima dao nam je dodatno samopouzdanje.

Tri boda su posebno važna zbog specifičnosti takvih terena. Vidljiv je napredak i očekujem da nastavimo u dobrom ritmu“, rekao je Miljanović, a preneo klub. TSC će dočekati Čukarički u nedelju, 22. februara, od 19 časova u Bačkoj Topoli. Predstojeći meč biće deseti za Miljanovića na klupi TSC-a. Od prethodnih devet, čak šest je odigrano u gostima, dok ekipa još čeka prvi prvenstveni trijumf pred domaćim navijačima. "Učinak od tri pobede, četiri remija i dva poraza