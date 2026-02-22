TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

Kurir pre 3 minuta
TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je da je pobeda u Lučanima donela dodatno samopouzdanje ekipi pred naredni izazov u Super ligi Srbije, naglasivši da svaki bod ima veliku težinu, a posebno oni osvojeni na zahtevnim gostovanjima. "Duel u Lučanima dao nam je dodatno samopouzdanje.

Tri boda su posebno važna zbog specifičnosti takvih terena. Vidljiv je napredak i očekujem da nastavimo u dobrom ritmu“, rekao je Miljanović, a preneo klub. TSC će dočekati Čukarički u nedelju, 22. februara, od 19 časova u Bačkoj Topoli. Predstojeći meč biće deseti za Miljanovića na klupi TSC-a. Od prethodnih devet, čak šest je odigrano u gostima, dok ekipa još čeka prvi prvenstveni trijumf pred domaćim navijačima. "Učinak od tri pobede, četiri remija i dva poraza
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

(Video) Noć za istoriju: Pazarci razbili Vojvodinu, a hiljade ljudi dočekale heroje u Novom Pazaru

(Video) Noć za istoriju: Pazarci razbili Vojvodinu, a hiljade ljudi dočekale heroje u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 1 sat
Ponoćna ludnica u Novom Pazaru! Čitav grad dočekao Lalatovića i ekipu posle pobede nad Vošom, sve "gorelo"!

Ponoćna ludnica u Novom Pazaru! Čitav grad dočekao Lalatovića i ekipu posle pobede nad Vošom, sve "gorelo"!

Telegraf pre 1 sat
MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem FIFA na sastanku Odbora za mir

MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem FIFA na sastanku Odbora za mir

Danas pre 2 sata
Lalatović se poslednji smeje: Nokaut u režiji Camaja i Stanisavljevića

Lalatović se poslednji smeje: Nokaut u režiji Camaja i Stanisavljevića

Sandžak haber pre 2 sata
Fudbaleri Mančester sitija nadigrali Njukasl

Fudbaleri Mančester sitija nadigrali Njukasl

Politika pre 2 sata
Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Danas pre 7 sati
Voli bog Lalata svog, vole oni da laju, ali junaci poput mene i dalje postoje: Nenad Lalatović ugasio Vojvodini šampionske…

Voli bog Lalata svog, vole oni da laju, ali junaci poput mene i dalje postoje: Nenad Lalatović ugasio Vojvodini šampionske ambicije, pa imao izjavu za anale!

Hot sport pre 1 dan

Ključne reči

FudbalBačkaLučaniTopolatscčukaričkisuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

TSC dočekuje Čukarički: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!

Kurir pre 3 minuta
(Video) Noć za istoriju: Pazarci razbili Vojvodinu, a hiljade ljudi dočekale heroje u Novom Pazaru

(Video) Noć za istoriju: Pazarci razbili Vojvodinu, a hiljade ljudi dočekale heroje u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 1 sat
Ponoćna ludnica u Novom Pazaru! Čitav grad dočekao Lalatovića i ekipu posle pobede nad Vošom, sve "gorelo"!

Ponoćna ludnica u Novom Pazaru! Čitav grad dočekao Lalatovića i ekipu posle pobede nad Vošom, sve "gorelo"!

Telegraf pre 1 sat
Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Saša Obradović: Očekuje nas još deset finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je…

(VIDEO) Lalatović nakon velikog trijumfa Novog Pazara imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

Danas pre 2 sata