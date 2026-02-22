Zvezda odavno ima plan za Partizan, Stankoviću sve jasno pred derbi: Vraća se Kostov, šansa za Ovusua da zablista

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17 sati dočekuju Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 24. kola Superlige Srbije.

Biće to 178. večiti derbi, a konačno imamo situaciju u kojoj bi ishod ovog duela mogao da odredi i šampiona Srbije. Ima do kraja sezone još mnogo da se igra, ne treba zaboraviti da ćemo gledati još jedan večiti derbi u plej-ofu, ali je ovaj posebno važan, jer Zvezda ima samo bod prednosti. Crveno-beli su u četvrtak pobedili Lil u gostima sa 0:1 i tako napravili korak ka osmini finala Lige Evrope, a već sledeće nedelje je na redu revanš u Beogradu, a između derbi sa
FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuperligaderbiLiga Evrope

