"Ponosan sam na ove momke, ratnike, na čelu sa velikim Obradovićem!" Željko Drčelić nakon što je Zvezda osvojila Kup Radivoja Koraća
Večernje novosti pre 59 minuta
Prvi čovek Crvene zvezde, Željko Drčelić, nije krio zadovoljstvo nakon osvojenog Kupa Radivoja Koraća.
FOTO: M. Vukadinović Zvezda je osvojila Kup Radivoja Koraća pobedivši u finalu Megu. “Ponosan sam na ove momke, ratnike, na stručni štab na čelu sa velikim trenerom Sašom Obradovićem, kao i na sve ljude u klubu. Idemo korak po korak ka ostvarenju ciljeva. Nastavljamo dalje, čvrsto stojeći sa obe noge na zemlji. Zahvalnost gradu Nišu i Košarkaškom savezu Srbije na odličnoj organizaciji, kao i svih prethodnih godina. Hvala i Delijama, koje su uvek naš šesti igrač”,