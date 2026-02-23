Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

U toku je 178. večiti derbi na stadionu „Rajko Mitić“ u meču 24. kola Superlige Srbije.

Navijači Crvene zvezde su na krovu iznad južne tribine, gde se nalaze pristalice Partizana okačile transparent sa porukom: „Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi“, a nije prvi put da zvezdaši tu tokom derbija podmeću transparente. „Grobari“ su uspeli da uklone poruku nakon nekoliko minuta, a oni su prethodno na semaforu ispisali pogrdnu poruku rivalu. Crvena zvezda vodi na poluvremenu golom Kostova u samom finišu prvog dela igre. Bonus video: Koreografija Delija