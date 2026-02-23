Monstruozni Nikola Jokić nedovoljan za pobedu denvera: Golden Stejt surovom polsednjom četvrtino razoružao Nagetse!

Hot sport pre 7 sati
Monstruozni Nikola Jokić nedovoljan za pobedu denvera: Golden Stejt surovom polsednjom četvrtino razoružao Nagetse!

Jako skromna poslednja četvrtina tima iz Kolorada! Golden Stejt je savladao Denver rezultatom 128:117, ali je Nikola Jokić još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih igrača NBA lige.

Srpski centar bio je najefikasniji pojedinac na utakmici sa 35 poena, uz 20 skokova i 12 asistencija, čime je upisao novi tripl-dabl učinak. Jokić je na parketu proveo gotovo 36 minuta, šutirao 11/21 iz igre i 10/11 sa linije slobodnih bacanja, ali ni njegova dominantna partija nije bila dovoljna da Nagetsi izbegnu poraz. Denver je dobro odigrao drugu i treću četvrtinu, ali je u poslednjih 12 minuta potpuno stao, postigavši svega 16 poena, što je Golden Stejt
VIDEO Ovako nešto ostali ne mogu da urade ni u video-igri: Rekod Jokića koji bi mogao da ostane večan, pre njega to niko nije radio

Već viđeno: Denver nije naplatio Jokićev tripl-dabl

VIDEO: Još jedan poraz Denvera, Jokić zabeležio tripl-dabl

Skandal! Srpska zastava izbačena sa meča Nikole Jokića (video)

Jokićev tripl-dabl za pamćenje u porazu Denvera od Voriorsa

Impresivni Nikola Jokić, umalo tripl-dabl za poluvreme, ali ovaj poraz nisu smeli da dopuste!

VIDEO Čudesan tripl-dabl Jokića nije sprečio blamažu Denvera

Ništa od treće u nizu za Vašington - Bol trojkama zatrpao koš Vizardsa

Ni "d" od derbija, šamarčina Lejkersima u klasiku!

Marko Arnautović objavom posle derbija zapalio Instagram! Posle Radonjića oglasio se čuveni as Intera, a onda je usledila i poruka sina Dejana Stankovića!

Oglasili se Mijatović i Ljajić: Evo šta su čelnici Partizana poručili posle debakla u večitom derbiju!

VIDEO Ovako nešto ostali ne mogu da urade ni u video-igri: Rekod Jokića koji bi mogao da ostane večan, pre njega to niko nije radio

