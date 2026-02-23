VIDEO Čudesan tripl-dabl Jokića nije sprečio blamažu Denvera

Golden Stejt Voriorsi su bez nekoliko ključnih igrača priredili iznenađenje večeri i savladali Denver Nagetse sa 128:117.

Ratnici su igrali bez Stefa Karija, Drejmonda Grina, Džimija Batlera i Kristapsa Porzingisa, ali su uprkos tome odigrali ofanzivnu rapsodiju protiv trećeplasiranog tima Zapadne konferencije. Denver sada ima skor 36-21, dok je Golden Stejt osmi sa 29 pobeda i 27 poraza. Jokić je već na poluvremenu bio nadomak tripl-dabla, a meč je završio sa 35 poena, 20 skokova, 12 asistenicje, 3 ukradene, 5 izgubljenih lopti i 2 blokade. Denver je solidno otvorio meč, a Nikola