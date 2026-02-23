Na današnji dan, 23. februar

Šabačke novosti pre 51 minuta
Na današnji dan, 23. februar
1574. U Francuskoj je izbio peti verski rat katolika i hugenota (protestanata). Hugenotski ratovi potresali su Francusku do početka 18. veka, a punu ravnopravnost hugenoti su stekli tek nakon Francuske revolucije 1789. 1685. Rođen je nemački kompozitor Georg Fridrih Hendl, uz Johana Sebastijana Baha najznačajniji muzičar baroka. U njegovom obimnom opusu najvrednijim se smatraju opere i oratorijumi („Rinaldo“, „Julije Cezar“, „Mesija“, „Izrael u Egiptu“, „Juda
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan 23. februar

Na današnji dan 23. februar

Serbian News Media pre 11 minuta
Na današnji dan: Rođen Hendl, uhapšen Zola, Musolini osnovao fašističku stranku, umro Sten Lorel

Na današnji dan: Rođen Hendl, uhapšen Zola, Musolini osnovao fašističku stranku, umro Sten Lorel

Radio 021 pre 51 minuta
Na današnji dan, 23. februar: Rođen Hendl, uhapšen Emil Zola u Drajfusovoj aferi...

Na današnji dan, 23. februar: Rođen Hendl, uhapšen Emil Zola u Drajfusovoj aferi...

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelEgipatFrancuska

Regioni, najnovije vesti »

AMSS: Vlažni kolovozi zbog topljenja snega, pojačan saobraćaj u gradovima

AMSS: Vlažni kolovozi zbog topljenja snega, pojačan saobraćaj u gradovima

N1 Info pre 16 minuta
Na današnji dan 23. februar

Na današnji dan 23. februar

Serbian News Media pre 11 minuta
Gde se u Šumadiji danas organizuju blokade

Gde se u Šumadiji danas organizuju blokade

Glas Šumadije pre 56 minuta
Veljku Lonkai iz Sombora, potrebna pomoć za nastavak lečenja ruke

Veljku Lonkai iz Sombora, potrebna pomoć za nastavak lečenja ruke

Glas Šumadije pre 11 minuta
Na današnji dan: Rođen Hendl, uhapšen Zola, Musolini osnovao fašističku stranku, umro Sten Lorel

Na današnji dan: Rođen Hendl, uhapšen Zola, Musolini osnovao fašističku stranku, umro Sten Lorel

Radio 021 pre 51 minuta