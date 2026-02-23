Na današnji dan, 23. februar

1574. U Francuskoj je izbio peti verski rat katolika i hugenota (protestanata). Hugenotski ratovi potresali su Francusku do početka 18. veka, a punu ravnopravnost hugenoti su stekli tek nakon Francuske revolucije 1789. 1685. Rođen je nemački kompozitor Georg Fridrih Hendl, uz Johana Sebastijana Baha najznačajniji muzičar baroka. U njegovom obimnom opusu najvrednijim se smatraju opere i oratorijumi („Rinaldo“, „Julije Cezar“, „Mesija“, „Izrael u Egiptu“, „Juda