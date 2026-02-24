Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) održaće svoj tradicionalni govor o stanju nacije večeras u Kongresu, u osetljivom trenutku svog predsedništva, obeleženom padom rejtinga, rastućom zabrinutošću zbog potencijalnog sukoba sa Iranom i visokim troškovima života, ocenila je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Govor u udarnom terminu večeras u 21.00 po vašingtonskom vremenu, biće drugi Trampov govor od povratka na vlast u januaru 2025. 

Taj govor nudi Trampu priliku da ubedi birače da zadrže republikance na vlasti, koji kontrolišu oba doma Kongresa tesnom većinom, i to pred izbore zakazane krajem godine na polovini mandata američkog predsednika.

Obraćanje Trampa dolazi usred suprotstavljenih političkih interesa na domaćem i na međunarodnom nivou, sa značajnim previranjima poslednjih dana.

Među njima su odluka Vrhovnog suda SAD da poništi takozvane "recipročne" carinske mere koje su u centru Trampove reforme trgovinske politike Vašingtona, kao i podaci koji pokazuju da je američka ekonomija doživela veće usporavanje u četvrtom kvartalu, dok se inflacija ubrzala.

Pored toga, operacije Ministarstva za unutrašnju bezbednost pr iaktično u zastoju zbog spora između republikanaca i demokrata u Kongresu oko agresivne antiimigracione strategije Trampove administracije, posle dve sporne smrtonosne pucnjave u Mineapolisu u kojima su učestvovali agenti federalne Službe za imigraciju i carine (ICE).

Tramp se takođe bori da prevaziđe skandal oko objavljivanja miliona dokumenata Ministarstva pravde vezanih za pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), sa kojim je bivši magnat nekretnina nekada održavao prijateljstvo.

Iako se otvoreno zalagao za Nobelovu nagradu za mir, hvaleći se svojim mirotvornim sposobnostima i osnivajući sopstveni Odbor za mir, šef Bele kuće ipak izgleda da se približava vojnom sukobu sa Iranom, preteći Teheranu napadom ako ne postigne dogovor sa Vašingtonom o svom nuklearnom programu.

Američki predsednik, koji je odlučio da rasporedi dodatne ratne brodove na Bliski istok, razmatra nekoliko opcija za Iran, uključujući promenu režima, prema rečima zvaničnika u američkoj administraciji.

Moguće je da će Tramp iskoristiti svoje obraćanje u Kongresu da se javno založi za vojnu intervenciju u Iranu.

Dva neimenovana zvaničnika Bele kuće rekla su da će se Tramp večeras hvaliti raznim mirovnim sporazumima za koje tvrdi da je posredovao, čak i dok rat u Ukrajini, za koji je američki predsednik ranije rekao da bi mogao da se okonča za samo 24 sata, ulazi u petu godinu.

Iako ankete pokazuju da većina Amerikanaca veruje da je Trampova administracija otišla predaleko u svojoj antiimigracionoj ofanzivi, republikanski predsednik će hvaliti svoje granične mere i svoj veliki program deportacije, dodala je agencija Rojters.

(Beta, 24.02.2026)

Povezane vesti »

Od Epstinovih dokumenata do Irana: niz kriza pred Trampov govor

Od Epstinovih dokumenata do Irana: niz kriza pred Trampov govor

Insajder pre 1 sat
Tramp večeras govori o stanju nacije: Čime će se sve hvaliti i šta bi mogle biti teme?

Tramp večeras govori o stanju nacije: Čime će se sve hvaliti i šta bi mogle biti teme?

Radio 021 pre 1 sat
Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije: Hoće li ubediti birače?

Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije: Hoće li ubediti birače?

Danas pre 1 sat
Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Radio sto plus pre 1 sat
Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRojtersDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

PSG podneo krivičnu prijavu zbog skladištenja opasnog farmaceutskog otpada u Vrčinu

PSG podneo krivičnu prijavu zbog skladištenja opasnog farmaceutskog otpada u Vrčinu

N1 Info pre 54 minuta
Ubistvo vođe kartela El Menča: Ima li kraja nasilju u Meksiku

Ubistvo vođe kartela El Menča: Ima li kraja nasilju u Meksiku

BBC News pre 10 minuta
"Posledice uprave su katastrofalne": Danas sednica nastavničkog veća Pete gimnazije na kojoj će biti predstavljen novi v.d…

"Posledice uprave su katastrofalne": Danas sednica nastavničkog veća Pete gimnazije na kojoj će biti predstavljen novi v.d. direktor

N1 Info pre 40 minuta
Realizovan info dan specijalizovanih odeljenja Gimnazije Pirot

Realizovan info dan specijalizovanih odeljenja Gimnazije Pirot

Plus online pre 15 minuta
Nestorović (Ekološki ustanak):Jedan veliki protest ne menja sistem, neophodna politička artikulacija

Nestorović (Ekološki ustanak):Jedan veliki protest ne menja sistem, neophodna politička artikulacija

Beta pre 0 minuta