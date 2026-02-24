Veliki problem za naš tim! Srbija oslabljena protiv Turske!

Kurir pre 39 minuta
Košarkaška reprezentacija Srbije biće oslabljena u prvom meču protiv Turske.

Dve selekcije sastaće se u petak u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Aleksa Avramović se nedavno povredio i neće biti na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za meč koji se igra 27. februara. Ukoliko bude nastupio za Dubai protiv Asvela, Avramović će igrati u drugoj utakmici, 2. marta u Istanbulu. Dubai nije dopustio njemu i Nemanji Dangubiću da igraju ovog petka. Takođe, Aleksej Pokuševski definitivno neće nastupiti.
