San Antonio nastavio da gazi, razbijen najbolji tim lige

San Antonio Sparsi nastavljaju da gaze – u derbiju su na gostovanju savladali Detroit i upisali devetu uzastopnu pobedu rezultatom 114:103, potvrdivši da se nalaze u fantastičnoj formi pred plej-of.

Iako im trijumf nije doneo pomak na tabeli, pošto su i dalje čvrsto na drugom mestu Zapadne konferencije, jasno je da ekipa Miča Džonsona u pravom trenutku podiže nivo igre. Gosti su bili izuzetno raspoloženi u napadu. Devin Vasel je predvodio tim sa 28 poena (7/11 za tri), Džulijan Šempeni dodao je 17 (5/8 za tri), dok je Viktor Vembanjama ponovo dominirao sa 21 poenom, 17 skokova i šest blokada. Značajan doprinos dali su i Stefon Kasl sa 16 poena i 11
