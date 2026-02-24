Zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio Tajvan

TAJPEJ - Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je obalu severoistočnog okruga Jilan na Tajvanu, saopštila je meteorološka uprava ostrva, navodeći da nema izveštaja o šteti.

Potres je bio na dubini od 66,8 kilometara, a epicentar se nalazio 16,9 kilometara od sedišta vlade okruga, u priobalnim vodama, preneo je Rojters. Zemljotres je nakratko potresao zgrade u Tajpeju, dok je vatrogasna služba potvrdila da za sada nema prijavljene štete. Kineski region Tajvan se nalazi u blizini spoja dve tektonske ploče i često je pogođen zemljotresima. U zemljotresu na jugu ostrva 2016. godine poginulo je više od 100 ljudi, dok je u potresu jačine