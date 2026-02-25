Samardžić u startnoj postavi, Atalanta brzo dala gol i nada se velikom preokretu

Nova
Samardžić u startnoj postavi, Atalanta brzo dala gol i nada se velikom preokretu

Fudbaleri Atalante i Borusije Dortmund odmeriće snage u Bergamu od 18.45, u okviru revanš meča plej-of runde Lige šampiona.

Borusija je u prvom meču kod kuće slavila sa 2:0 i pravo bi čudo trebalo da se desi, pa da Atalanta preokrene i domogne se osmine finala. U startnoj postavi italijanskog tima nalazi se Lazar Samardžić, koji će pokušati da svoj tim pogura ka pobedi i velikom preokretu. Lorenco Bernaskoni je probio po levoj strani i poslao je loptu u kazneni prostor, gde ju je spremno dočekao Đanluka Skamaka i lako pogodio za vođstvo Atalante. Ostanite uz nas, večeras nas čeka mnogo
