Srednji kurs dinara za evro 117,4200 dinara

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4200 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4200 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,7282 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 25. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 25. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Zašto smo odmah zavoleli Panča i njegovog orangutana

Zašto smo odmah zavoleli Panča i njegovog orangutana

Forbes pre 19 minuta
Izabrane firme za proveru Hajdinovog mosta, vrednost ugovora 135,5 miliona dinara

Izabrane firme za proveru Hajdinovog mosta, vrednost ugovora 135,5 miliona dinara

Forbes pre 19 minuta
Sledi totalna blokada: Poljoprivrednici poručuju da ministar Glamočić „laže i manipuliše“ i da uz četiri zahteva dodaju i peti…

Sledi totalna blokada: Poljoprivrednici poručuju da ministar Glamočić „laže i manipuliše“ i da uz četiri zahteva dodaju i peti

Danas pre 20 minuta
Rade bolesni, a država gubi milijarde - Ovo više razara firme nego odlazak na bolovanje

Rade bolesni, a država gubi milijarde - Ovo više razara firme nego odlazak na bolovanje

Kamatica pre 4 minuta
Centralne banke stale sa ublažavanjem monetarne politike, Davos još odjekuje: Spremaju li nam se veće kamate

Centralne banke stale sa ublažavanjem monetarne politike, Davos još odjekuje: Spremaju li nam se veće kamate

Forbes pre 19 minuta