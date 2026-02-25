Šteta! Srčani Partizan pao posle velike borbe u Istanbulu

Sport klub pre 6 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Šteta! Srčani Partizan pao posle velike borbe u Istanbulu

Košarkaši Fenerbahčea slmili su otpor odličnog Partizana u vrlo neizvesnoj završnici, upisali 17. vezanu pobedu i potvrdili status lidera Evrolige - 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22).

Odličan start crno-belih obezbedio im je dovoljnu zalihu da ne padnu u rezultatski minus urkos nešto slabijoj igri u nastavku prve četvrtine. Domaćin je polako „kljucao“ njihovu prednost i došao do egala, ali narednih 10 minuta iznedrilo je još bolji Partizan. Serija od 11 poena bez odgovora početkom drugog kvartala nagovestila je da su Beograđani došli da skupo prodaju kožu, što je potvrdio i neočekivani plus na poluvremenu. Treći period bez pogođene trojke
RTV pre 6 minuta
