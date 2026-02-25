(VIDEO) Penjaroja: Čestitam igračima, odlučili su sitni detalji

Sport klub pre 1 sat
(VIDEO) Penjaroja: Čestitam igračima, odlučili su sitni detalji

Košarkaši Partizana odigrali su muški, agresivno i veoma dobro protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Većim delom meča su imali prednost u svojim rukama, ali je na kraju aktuelni šampion Evrope uspeo da slavi posle neizvesne završnice – 81:78. Fenerbhače ima skor 21-7, a Partizan 9-20. Partizan je nedavno, neslavno završio učešće na Kupu Radivoja Koraća, a prikazano u Istanbulu pokazuje da crno – beli mogu mnogo, mnogo više. Vremena i razloga za tugovanje nema, a misli se okreću ka duelima koji slede – Dubai u Evroligi, Bosna u ABA ligi. Ova dva duela su na
