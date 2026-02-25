Sjajne vesti za Zvezdu! Trio preskočio trening! Efes u ogromnim problemima!

Tim iz Istanbula gostuje crveno-belima u 29. kolu Evrolige.

FOTO: Tanjug/AP Košarkaši Crvene zvezde imaju priliku da se još više primaknu plasmanu u Top 6 Evrolige, pošto u 29. rundi najelitnijeg klupskog takmičenja dočekuju Efes (20.30). Dvostruki uzastopni evropski šampiona ima velike probleme sa povređenim igračima, pa se ne zna u kom će se sastavu suprostaviti ekipi Saše Obradovića. Iskusni Pablo Laso u ovom trenutku ne računa na jednog od najboljih šutera Evrolige, Šejna Larkina, koji nije bio na poslednjem treningu