NBA liga: Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Bostona

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu ekipu Bostona rezultatom 103:84 u utakmici NBA lige.

U timu Denvera najbolji je bio srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je za 33 minuta na terenu zabeležio 30 poena, 12 skokova i šest asistencija. Tim Hardavej je postigao 14 poena, dok je Džulijan Stroter dodao 12. Kod gostiju, najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 23 poena, 11 uhvaćenih lopti i tri asistencije, dok je Derik Vajt ubacio 20 poena, a Nikola Vučević 2 poena i 8 skokova. Košarkaši Denvera se nalaze na četvrtom mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige