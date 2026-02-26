Crveno-beli na korak od osmine finala Lige Evrope!

Hot sport pre 25 minuta
Crveno-beli na korak od osmine finala Lige Evrope!

Može li Zvezda ponovo da pripitomi Doge? Danas od 18.45 časova Crvena zvezda dočekuje Lil u revanšu plej-ofa Lige Evrope sa minimalnom, ali vrednom prednošću iz Francuske.

Gol viška iz prvog susreta je obezbedio crveno-belima dobru polaznu tačku, ali je ulog prevelik da bi bilo prostora za opuštanje. Osmina finala je nadohvat ruke, ali tek treba da bude potvrđena na terenu. Od povratka Dejana Stankovića, beogradski tim deluje organizovanije i odlučnije. Rezultati u domaćem prvenstvu, uključujući i dominantno izdanje u večitom derbiju, vratili su ekipu na vrh tabele i dodatno učvrstili atmosferu u svlačionici, a evropski izazovi na
