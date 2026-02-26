VIDEO Skandal na utakmici Reala, klub odmah morao da reaguje

Iako je revanš između Real Madrida i Benfike na terenu protekao bez incidenata i u korektnoj atmosferi, duel na „Santjago Bernabeuu“ ostao je u senci velikog skandala sa tribina.

Neposredno pred početak utakmice, kamere su zabeležile navijača domaćeg tima kako salutira nacističkim pozdravom. Incident se dogodio u trenutku dok je u pozadini bio istaknut transparent sa porukom „Ne rasizmu!“, što je celu situaciju učinilo još šokantnijom. Navijač je ubrzo identifikovan od strane klupskog obezbeđenja i momentalno udaljen sa stadiona. Nakon meča, Real Madrid je izdao zvanično saopštenje u kojem je najavio najstrože mere: „FK Real Madrid