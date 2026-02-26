VIDEO Skandal na utakmici Reala, klub odmah morao da reaguje

Nova pre 3 sata
VIDEO Skandal na utakmici Reala, klub odmah morao da reaguje

Iako je revanš između Real Madrida i Benfike na terenu protekao bez incidenata i u korektnoj atmosferi, duel na „Santjago Bernabeuu“ ostao je u senci velikog skandala sa tribina.

Neposredno pred početak utakmice, kamere su zabeležile navijača domaćeg tima kako salutira nacističkim pozdravom. Incident se dogodio u trenutku dok je u pozadini bio istaknut transparent sa porukom „Ne rasizmu!“, što je celu situaciju učinilo još šokantnijom. Navijač je ubrzo identifikovan od strane klupskog obezbeđenja i momentalno udaljen sa stadiona. Nakon meča, Real Madrid je izdao zvanično saopštenje u kojem je najavio najstrože mere: „FK Real Madrid
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Real pokrenuo istragu zbog navodnog nacističkog pozdrava jednog navijača na stadionu

Real pokrenuo istragu zbog navodnog nacističkog pozdrava jednog navijača na stadionu

Radio sto plus pre 2 sata
Skandal na Real - Benfika VIDEO

Skandal na Real - Benfika VIDEO

B92 pre 4 sati
(VIDEO) Navijač Reala salutirao pred meč sa Benfikom

(VIDEO) Navijač Reala salutirao pred meč sa Benfikom

Sport klub pre 4 sati
Balkanci iz Atalante sačuvali obraz italijanskog fudbala u Ligi šampiona

Balkanci iz Atalante sačuvali obraz italijanskog fudbala u Ligi šampiona

BBC News pre 5 sati
FOTO Uznemirujuće slike: Krstović pokazao teške posekotine posle brutalnog starta na meču Lige šampiona

FOTO Uznemirujuće slike: Krstović pokazao teške posekotine posle brutalnog starta na meču Lige šampiona

Nova pre 5 sati
Igra za tzv. Kosovo i tragičar je u Juventusu: Nosi broj 11, ne ume da postigne gol i već ga teraju iz kluba

Igra za tzv. Kosovo i tragičar je u Juventusu: Nosi broj 11, ne ume da postigne gol i već ga teraju iz kluba

Mondo pre 5 sati
Čuameni: Ima mnogo važnijih stvari od fudbala, ovo je pobeda za sve nas

Čuameni: Ima mnogo važnijih stvari od fudbala, ovo je pobeda za sve nas

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Real MadridMadridRasizam

Sport, najnovije vesti »

UO FK Partizan: Mijatović sam protiv svih – 4:1 na glasanju, ništa od Vanredne skupštine

UO FK Partizan: Mijatović sam protiv svih – 4:1 na glasanju, ništa od Vanredne skupštine

Danas pre 58 minuta
Uprkos nasilju kartela: Infantino ima poverenje u Meksiko da bude jedan od domaćina Mundijala

Uprkos nasilju kartela: Infantino ima poverenje u Meksiko da bude jedan od domaćina Mundijala

Danas pre 49 minuta
Zvezdini mogući protivnici među najvećim gubitašima u Evropi

Zvezdini mogući protivnici među najvećim gubitašima u Evropi

Sportske.net pre 42 minuta
Kolaković: Predstoji nam puno posla, imamo pravo da verujemo u pobedu nad Švedskom

Kolaković: Predstoji nam puno posla, imamo pravo da verujemo u pobedu nad Švedskom

RTS pre 22 minuta
Srbija preotela blizance iz Nemačke? FSS tiho gradi novu generaciju!

Srbija preotela blizance iz Nemačke? FSS tiho gradi novu generaciju!

Hot sport pre 37 minuta