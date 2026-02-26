Na današnji dan, 26. februar

Šabačke novosti pre 48 minuta
Na današnji dan, 26. februar
Na današnji dan dogodilo se: 1531. U zemljotresu u Portugaliji poginulo je nekoliko desetina hiljada ljudi, porušen je veliki deo prestonice Lisabona i nekoliko drugih gradova. 1777. Rođen je srpski vojvoda i diplomata prota Mateja Nenadović, koji je sa stricem Jakovom pokrenuo Prvi srpski ustanak u valjevskoj i šabačkoj nahiji. Pregovarao je s Turcima i Rusijom i time uspostavio prve diplomatske kontakte ustanika sa stranim državama. Bio je predsednik
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Rođen prota Mateja Nenadović, umro Deda Avram, Srbija ukinula smrtnu kaznu

Na današnji dan: Rođen prota Mateja Nenadović, umro Deda Avram, Srbija ukinula smrtnu kaznu

Radio 021 pre 43 minuta
Na današnji dan, 26. februar

Na današnji dan, 26. februar

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresPortugalRusijaLisabon

Regioni, najnovije vesti »

Radnici firme GIR od jutros ispred zgrade lokalne vlasti u Kraljevu (VIDEO)

Radnici firme GIR od jutros ispred zgrade lokalne vlasti u Kraljevu (VIDEO)

Glas Šumadije pre 13 minuta
Danas blokada puta i u Lužnicama

Danas blokada puta i u Lužnicama

Glas Šumadije pre 33 minuta
Superprenosioci gripa: Ljudi sa 10 miliona miliona puta više virusa od drugih

Superprenosioci gripa: Ljudi sa 10 miliona miliona puta više virusa od drugih

BBC News pre 28 minuta
Pet načina da prepoznate sveže voće na pijaci ili u prodavnici

Pet načina da prepoznate sveže voće na pijaci ili u prodavnici

Šabačke novosti pre 3 minuta
Sedam ulica u Kragujevcu danas bez struje

Sedam ulica u Kragujevcu danas bez struje

Glas Šumadije pre 43 minuta