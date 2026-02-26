Četiri u nizu za Dubai!

Četvrta u nizu pobeda za Dubai koji je danas na svom terenu savladao Asvel 96:85.

Sada Dubai ima 15 pobeda i 14 poraza, dok je Asvel po svom nekom običaju na začelju tabele sa 7 pobeda i 21 porazom. Bejkon je imao 18 poena, Kabengele i Mekinli Rajt su imali po 16, Musa 15. Aleksa 6 poena, Petrušev 11, Dangubić 2. Votson je imao 17 poena na drugoj strani. Daleko tečnija igra Dubaija u prvih deset minuta igre, uglavnom se lopta spuštala na centre gde su bili Kabengele i Petrušev, a posle trojke Kabengelea bilo je 11:7. Upravo je Kabengele napravio