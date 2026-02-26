Partizan se zvanično rastao sa Parkerom

Džabari Parker zvanično je novi košarkaš Huventuda, potvrdio je Partizan koji je konačno pronašao rešenje za igrača koji je pružio daleko manje od očekivanog.

Već dugo se govorilo o odlasku Džabarija Parkera, a sada se on i zvanično seli u Španiju. „Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu“, naveo je